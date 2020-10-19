«Мираторг» стал победителем социального конкурса

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В Орловской области компания реализует проекты мясного скотоводства, растениеводства, производства кормов, а также часть межрегионального проекта по производству свинины. Агрохолдинг продолжает инвестировать в мелиоративные работы, возвращение в оборот залежных земель, строительство агропромышленной инфраструктуры. Обеспечено создание более 2800 рабочих мест для жителей сел с заработной платой выше средней по отрасли и всеми социальными гарантиями.

Компания системно реализует политику социальной ответственности: обеспечивая рабочие места и поступления в бюджеты, и помогая социальным учреждениям. В 2019 году компания помогла Молодовской школе Шаблыкинского района приобрести спортивное оборудование и инвентарь. Для учеников Шаблыкинской школы имени А.Т. Шурупова современными компьютерами оборудован класс. Среди других направлений – помощь ветеранам, благоустройство сельских территорий. В 2019 году компания профинансировала разработку ПСД на строительство и реконструкцию сельских дорог в Кромском районе.

- Производственные объекты «Мираторга» расположены в основном в сельской местности. Задача агрохолдинга, как социально ответственной компании, – помогать селу, решать насущные проблемы местных жителей и поддерживать развитие территорий присутствия. Победа в конкурсе – это и подтверждение высоких результатов нашей работы, и стимул для дальнейших шагов в развитии социального сектора. Мы продолжим эффективное сотрудничество с руководством региона и организациями социальной сферы, чтобы менять жизнь сельских районов в лучшую сторону, – подчеркивают в пресс-службе АПХ «Мираторг».