В Орловской области на «дистанционку» ушли уже более 5500 человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области на удаленную работу ушли уже 5529 человек. Такие данные приводит региональное Правительство со ссылкой на портал «Работа в России».

Напомним, 6 октября оперштаб Орловской области рекомендовал работодателям отправить сотрудников на «дистанционку» связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Одновременно усилился контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в офисных зданиях, продолжающих работать в обычном формате.

- По последним данным, на портале «Работа в России» отчеты разместили 992 организации региона. Согласно представленной ими информации, кроме переведенных на удаленный режим работы, еще 422 сотрудника продолжают трудиться в режиме неполной занятости, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.