Коронавирус в Орловской области: работодателям советуют перевести сотрудников на дистанционку

Работодателям советуют перевести сотрудников на дистанционку Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Руководство региона и оперативный штаб пока не вводят новые ограничения, однако ужесточают контроль над уже действующими.

Накануне стало известно, что организации общественного питания обязали установить обеззараживатели воздуха, которые могут работать в присутствии посетителей. Обсуждается и возможность восстановления учетно-заградительных постов на въезде в регион с проверкой на COVID.

Одновременно с этим оперштаб рекомендовал работодателям отправить сотрудников на «дистанционку».

- Кроме того, администрациям городов Орел, Ливны, Мценск и Орловского района вместе с сотрудниками полиции рекомендовано проводить регулярные (не реже трех раз в неделю) контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, а также усилить контроль соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий на рынках, ярмарках, в торговых центрах, и магазинах при оказании различных услуг, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Помимо этого, оперштаб рекомендовал надзорным органам усилить контроль за проведением дезинфекций в многоквартирных домах.