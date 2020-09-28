Орловские власти вновь заговорили о новой транспортной схеме

Новая транспортная схема: быть или не быть? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле вновь подняли вопрос о новой транспортной схеме. Прошел почти год с момента, когда жители областного центра и пригорода бурно обсуждали и спорили над предложенным проектом.

Напомним, в представленной схеме должны были появиться транспортные узлы, а пассажирам предстояло совершать больше пересадок. Недовольными оказались и простые люди, и сами перевозчики.

Сегодня на сайте Правительства Орловской области о схеме вновь вспомнили, сообщив, что в настоящее время проект дорабатывается с учетом поступивших замечаний и закрытия в 2020 году Красного моста на капитальный ремонт.

- Новая транспортная схема позволит усовершенствовать сеть пассажирских перевозок в Орловской области. Продолжается работа по созданию условий для сохранения нормы рентабельности автопредприятий без увеличения тарифа на перевозки, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

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Орловские депутаты поспорили из-за проекта новой транспортной схемы. В течение месяца, с 17 сентября по 17 октября 2019 года, горожане и жители пригорода активно обсуждали появившийся в открытом доступе проект. Нововведениями оказались недовольны и пассажиры, и перевозчики.