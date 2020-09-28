Орловец устроил дрифт по сухому фонтану в сквере Содружества. Скриншот видео https://telegram.im/channel/lezhnev_sergey

В Орле набирает обороты обсуждение вечернего происшествия в Северном районе города. На глазах многочисленной публики лихач на отечественной легковушке устроил дрифт по сухому фонтану в сквере Содружества.

Короткое, продолжительностью меньше минуты видео, выложил у себя в Telegram советник губернатора Сергей Лежнев. На кадрах отчетливо видно, как автомобиль на скорости нарезает круги по фонтану.

- Что у этого человека в голове? Это кем надо быть, чтобы взять и выехать в центр сквера и устроить то, что вы видите на видео? Бог его наказал, спустя время он уже лежал на крыше... Слов нет. Идиот. Славу Богу, что никто из людей не пострадал, - написал в мессенджере Сергей Лежнев.

Напомним, после реконструкции обновленный сквер с фонтаном открылся в Северном районе Орла год назад.