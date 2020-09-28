В Орле лихача, устроившего дрифт в сквере, привлекут к ответственности

Юному водителю и несовершеннолетнему владельцу автомобиля придется отвечать перед законом за свой глупый поступок Фото: Архив "КП"

В Орле лихача, устроившего дрифт в сквере Содружества, привлекут к ответственности. В полиции рассказали, какое наказание грозит водителю и владельцу легковушки.

Происшествие случилось в выходные, видеозапись выложил в свой телеграм-канал советник губернатора Сергей Лежнев. На записи видно, как отечественная легковушка колесит по пешеходной зоне в Северном районе, нарезая круги по сухому фонтану.

Видео вызвала резонанс в социальных сетях, полиция организовала проверку. Личности "гонщиков" уже установлены. Как оказалось, за рулем был 18-летний юноша, а автомобиль и вовсе принадлежит его несовершеннолетнему другу.

Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, на водителя составили протоколы по двум статьям кодекса об административных правонарушениях: об управлении автомобилем без водительских прав и за движение по пешеходной зоне. А 17-летнему водителю придется держать ответственность перед законом по статье КоАП "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления или лишенному такого права".