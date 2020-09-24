В Орле обновленный горсовет проведет первое заседание 25 сентября Фото: Архив "КП"

Уже завтра, 25 сентября, в Орле пройдет первое заседание обновленного городского Совета народных депутатов. В шестом созыве его состав значительно изменился. Напомним, выборы в горсовет прошли 13 сентября.

Новому составу предстоит обсудить сразу шесть вопрос. На повестке дня – назначение председателя горсовета, его заместителя, организации работы комитетов и регламентной группы.

Одним из самых главных вопросов станет назначение конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Орла.

Претендентов на должность мэра, выдвинувших свою кандидатуту на конкурс, будет отбирать комиссия из 10 человек. Половина назначит горсовет, половину — губернатор. Работать они будут на непостоянной и неоплачиваемой основе. Есть также ограничения: члены комиссии не должны быть родственниками кандидатов.

Заседание госсовета состоится в 10 часов в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, 1).