В Орле утвердили порядок отбора кандидатов на должность мэра города Фото: Архив "КП"

Сегодня, 27 августа, в Орле вновь подняли вопрос о будущем мэре. Депутаты утвердили процедуру отбора кандидатур на эту должность.

Напомним, ранее был одобрен законопроект об объединении должности главы администрации и мэра города. Его инициатором выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Теперь на претендентов на должность мэра будет отбирать комиссия из 10 человек. Половина назначит горсовет, половину — губернатор. Работать они будут на непостоянной и неоплачиваемой основе. Есть также ограничения: члены комиссии не должны быть родственниками кандидатов.

Перед началом отбора стартует конкурс на должность.

- Решение о проведении конкурса будет принимать горсовет. Срок приема документов не может быть менее 20 дней. Решение об объявлении конкурса будет опубликовано за 20 дней до его проведения, - сообщает пресс-служба горсовета.