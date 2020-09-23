Орловской области выделят более 273 миллионов рублей на дополнительные места в детсадах Фото: Архив "КП"

Орловская область получит дополнительные средства на создание дополнительных мест в детсадах для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Орловская область получит субсидии в объеме 273,1 млн рублей: в 2020 году - 168,1 млн рублей и 105 млн рублей - в 2021 году.

Напомним, в ближайшие несколько лет в Орле запланировано открытие четырех детских садов. Два дошкольных учреждения распахнут свои двери для малышей в 2020 ( сад в №93 в шестом микрорайоне) и 2021 году (Детский сад на 80 мест в 909 квартале, на улице Планерной).