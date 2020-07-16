В ближайшие годы в Орле запланировано открытие четырех детских садов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орле в ближайшие несколько лет запланировано открытие четырех детских садов. Два дошкольных учреждения распахнут свои двери для малышей в 2020 и 2021 году.

Один из детсадов начнут строить в 2020 году, а в 2021 откроют: речь идет о садике в 909 квартале, на улице Планерной. Он рассчитан на 80 детей. Как пояснили, "КП" в пресс-службе администрации Орла, контракт на строительство был заключен 26 июня. Срок сдачи объекта - 25 июля в будущем году.

Также строится сад в №93 в шестом микрорайоне. Работа началась в 2019 году, сдать его должны уже 10 декабря 2020 года.

- Также в ближайшие годы в Орле появятся детские сады на улице Ливенской и в 795-м квартале, - рассказали в горадминистрации.

Стройка ведется в рамках нацпроекта "Демография".