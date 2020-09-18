Орловцы смогут пополнять транспортные карты наличными до 1 апреля 2021

Жители Орловской области смогут пополнять транспортные карты наличными до 1 апреля 2021 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области смогут пополнять транспортные карты наличными до 1 апреля 2021 года. Ранее крайним сроком называлось 1 октября 2020 года.

Как уже рассказывала читателям "Комсомолка" изменения способа пополнения проездного или транспортной карты связаны с изменениями в законодательстве. Поправки вступили силу в августе. Банк России решил продлить срок для проведения операций с помощью наличных.

- У операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону "О национальной платежной системе" и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу, как пополнение транспортных карт наличными, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе орловского отделения Банка России.