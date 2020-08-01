С 3 августа пополнять проездные орловцы смогут только безналично

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:11:37+03:00

Мера связана с изменениями в Федеральном законе "О национальной платежной системе"

Изменить размер текста: A A

С 3 августа 2020 года жителей Орловской области, пользующихся проездными или транспортными картами, ждут изменения. Теперь пополнить средства оплаты будет можно только безналичным способом.

Нововведения связаны с вступающими в силу изменениями в Федеральном законе "О национальной платежной системе".

- Теперь пополнение транспортных карт и электронных проездных будет осуществляться в привычных для населения отделениях банка, но только безналичным способом с помощью банковской карты или с банковского счета или вклада, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Если у владельца проездного (транспортной карты) нет счета или банковского платежного средства, то в отделении банка их можно будет бесплатно открыть. Главное - иметь при себе паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU