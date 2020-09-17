Кто прошел в горсовет Орла по спискам партий рассказал избирком

Фото: КОВАЛЕНКО Вячеслав

Стало известно кто прошел в городской совет Орла по спискам партий. Фамилии кандидатов озвучил орловский избирком.

Место в городской думе от "Единой России" займут Юрий Власов, Дарья Курасова, Сергей Кутенев и Денис Швец.

От "Справделивой России" - Андрей Бояринцев и Руслан Перелыгин.

От КПРФ - Иван Дынкович, а также Александр Щербин.

От "Партии пенсионеров" - Андрей Цурков.

А от ЛДПР вновь, как и на выборах в 2015 году, партийным представителем избран Владимир Вольфович Жириновский. Тогда его место в кресле горсовета занял Андрей Куцын.

Со списком избранных кандидатов по округам можно познакомиться здесь.