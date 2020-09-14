Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Стало известно, кто победил на выборах в горсовет Орла шестого созыва. Региональный избирком опубликовал сведения о предварительных итогах голосования по каждому из округов.
Округ №1 - Юрий Козлов, "Единая Россия" (дальше "ЕР" -прим. ред.), 1208 голосов.
Округ №2 - Владимир Бутусов, "ЕР".
Округ №3 - Дмитрий Игнатов, "ЕР".
Округ №4 - Евгений Косогов, самовыдвиженец.
Округ №5 - Василий Новиков, "ЕР".
Округ №6 - Сергей Себякин, "ЕР".
Округ №7 - Марина Франко, КПРФ.
Округ №8 - Владимир Букалов, "ЕР".
Округ №9 - Илья Жуков, "ЕР".
Округ №10 - Юрий Котляр, "ЕР".
Округ №11 - Лариса Антошкина, "ЕР".
Округ №12 - Татьяна Малыгина, "ЕР".
Округ №13 - Константин Клепов, "Справедливая Россия" (далее "СР" - прим.ред.).
Округ №14 - Сергей Швалов , КПРФ.
Округ №15 - Александр Головин, самовыдвиженец.
Округ №16 - Владимир Строев, "ЕР".
Округ №17 - Тимур Нерушев, "ЕР".
Округ №18 - Алексей Чикин, "ЕР".
Округ №19 - Сергей Елесин, самовыдвиженец.
Округ №20 - Евгений Шатохин, "ЕР".
Округ №21 - Виталий Рыбаков, самовыдвиженец.
Округ №22 - Игорь Рыбаков, "СР".
Округ №23 - Игорь Коновалов, самовыдвиженец.
Округ №24 - Владимир Негин, "ЕР".
Округ №25 - Николай Паршиков, "ЕР".
Округ №26 - Виктор Панухник, "СР".
Округ №27 - Александр Родин, "ЕР".
Округ №28 - Игорь Цуканов, "ЕР".