Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Стало известно, кто победил на выборах в горсовет Орла шестого созыва. Региональный избирком опубликовал сведения о предварительных итогах голосования по каждому из округов.

Округ №1 - Юрий Козлов, "Единая Россия" (дальше "ЕР" -прим. ред.), 1208 голосов.

Округ №2 - Владимир Бутусов, "ЕР".

Округ №3 - Дмитрий Игнатов, "ЕР".

Округ №4 - Евгений Косогов, самовыдвиженец.

Округ №5 - Василий Новиков, "ЕР".

Округ №6 - Сергей Себякин, "ЕР".

Округ №7 - Марина Франко, КПРФ.

Округ №8 - Владимир Букалов, "ЕР".

Округ №9 - Илья Жуков, "ЕР".

Округ №10 - Юрий Котляр, "ЕР".

Округ №11 - Лариса Антошкина, "ЕР".

Округ №12 - Татьяна Малыгина, "ЕР".

Округ №13 - Константин Клепов, "Справедливая Россия" (далее "СР" - прим.ред.).

Округ №14 - Сергей Швалов , КПРФ.

Округ №15 - Александр Головин, самовыдвиженец.

Округ №16 - Владимир Строев, "ЕР".

Округ №17 - Тимур Нерушев, "ЕР".

Округ №18 - Алексей Чикин, "ЕР".

Округ №19 - Сергей Елесин, самовыдвиженец.

Округ №20 - Евгений Шатохин, "ЕР".

Округ №21 - Виталий Рыбаков, самовыдвиженец.

Округ №22 - Игорь Рыбаков, "СР".

Округ №23 - Игорь Коновалов, самовыдвиженец.

Округ №24 - Владимир Негин, "ЕР".

Округ №25 - Николай Паршиков, "ЕР".

Округ №26 - Виктор Панухник, "СР".

Округ №27 - Александр Родин, "ЕР".

Округ №28 - Игорь Цуканов, "ЕР".