Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 14 сентября

Данные оперативного штаба Орловской области

На 14 сентября 2020 года в Орловской области подтверждено еще 48 случаев заражения коронавирусом среди населения. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения болезни.

Еще 27 человек заболели в городе Орле, 9 в Орловском районе, 4 в Ливенском районе, по 2 в Залегощенском и Колпнянском районах, по одному в Должанском, Свердловском, Дмитровском, Урицком районах.

В целом за выходные картина распространения коронавируса по области изменилась следующий образом. Число заболевших за весь период пандемии в Орле достигло 3804 человек, в Орловском районе заразилось 880 жителей, в Мценском 631, в Ливнах и районе заболело 486 человек, в Урицком районе 284, в Болховском 217, в Дмитровском 138, в Новодеревеньковском 136, в Хотынецком 109.

Районы, где выявлено меньше сотни заболевших за месяцы пандемии: Кромской - 95, Свердловский - 90, Покровский - 88, Верховский - 86, Новосильский - 81, Малоархангельский - 74, Глазуновский - 71, Шаблыкинский - 68, Должанский - 67, Залегощенский - 66, Колпнянский - 62, Знаменский - 61, Троснянский - 45, Сосковский - 38, Краснозоренский - 25, Корсаковский -21.

Мы следим за развитием ситуации.