Коронавирус в Орловской области, новости на 14 сентября: новые случаи заражения и выздоровления

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Еще 48 жителей Орловской области заразились коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом на 14 сентября 2020 года суммарное количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет 7723 человека.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за прошедший день 6 пациентов, цифра невысокая как обычно в выходные дни. Статистика сообщает о том, что общее число победивших болезнь орловцев составляет 6116 человек. Все они вернулись к привычной жизни.

Инфографика яндекс.ру

О новых летальных исходах за сутки не сообщается. В регионе за время пандемии скончалось 115 человек с диагнозом COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

Что касается географии распространения болезни по региону, то в самом Орле число заболевших превысило 3800 человек, а в Орловском районе приближается к количеству в 900 зараженных. Более 600 заболевших выявлено во Мценск и почти 500 в Ливнах и районе. Подробнее о географии коронавируса на 14 сентября рассказал региональный оперштаб.

В России в целом за сутки сложилась следующая картина. Выявлено и подтверждено еще 5509 случаев заражения коронавирусом среди населения, а общее число подхвативших ковид за время пандемии достигает 1 068 320. Покинули больницы или сняты с домашнего наблюдения по выздоровлению еще 2475 пациентов, всего смогли справиться с коронавирусом 878 700 россиян. Новых летальных исходов зафиксировано еще 57, за месяцы наблюдения в РФ скончалось 18 365 человек.

Мы следим за развитием ситуации.