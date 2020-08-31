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В Орле суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве женщины на 2-й Посадской. Дожидаться окончания следствия он будет под присмотром.

Речь идет о задержанном на прошлой неделе 37-летнем бомже, который, по версии следствия, ножом расправился с 50-летней орловчанкой. Тело ее нашли возле подъезда дома в Заводском районе, убийство произошло на фоне пьяного конфликта между жертвой и подозреваемым.

О заключении под стражу ходатайтствовало следствие.

- Суд учел данные о личности подозреваемого, который совершил преступление в период непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления, не имеет постоянного места жительства и социальных связей в Орловском регионе, обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против жизни. Суд избрал вышеуказанную меру пресечения, - сообщает пресс-служба Заводского районного суда г. Орла.