В Орле поймали подозреваемого в убийстве женщины

Подозреваемого задержали в лесополосе, в Железнодоожном районе города. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле задержан подозреваемый в убийстве женщины. Тело пятидесятилетней орловчанки с ножевыми ранениями было обнаружено 14 августа у подъезда дома на 2-й Посадской улице.

Личность предполагаемого подозреваемого установили оперативники. Под подозрение попал 37-летний гражданин без определенного места жительства, ранее уже судимый. Предполагаемого преступника оставалось разыскать.

- Был предпринят целый комплекс мер по розыску и задержанию злоумышленника. Он был обнаружен полицейскими в лесополосе в Железнодорожном районе. Там он жил с момента совершения преступления, оборудовал для ночлега лежанку, - рассказали корреспонденту «КП» о задержании в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Подозреваемый скрывался в лесу, здесь он оборудовал себе лежанку. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Далее удалось установить, что в день своей кончины орловчанка коротала время за бутылкой со своим убийцей. Пьяная ссора между собутыльниками переросла в кровавую расправу.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщила Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас подозреваемый задержан. Вероятнее всего, его заключат под стражу: именно об этом ходатайствует следствие.