Четверо орловцев предстанут перед судом за розлив паленой водки

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле перед судом предстанут четверо членов преступной группы, занимавшиеся розливом паленой водки. Незаконный цех по производству спиртного полицейские накрыли в декабре 2019 года.

Как установило следствие, организовал бизнес в сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции 61-летний мужчина, помогал ему 29-летний орловец. Позже удалось установит еще двоих членов преступной группы: женщину 43 лет и 35-летнего мужчину. Вместе они занимались розливом паленого алкоголя, укупоривали бутылки, заказывали и клеили этикетки, доставляли нелегальный товар. Цех "предприниматели" устроили в хозпостройках, принадлежащих организатору бизнеса.

- Из незаконного оборота было изъято 5030 литров спирта стоимостью порядка 320 тысяч рублей, 5482 бутылки готовой алкогольной продукции по 0,5 литра каждая, на сумму более 400 тысяч рублей. Ущерб, причиненный правообладателям товарного знака, составил более 578 тысяч рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд.