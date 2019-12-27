В Орле полицейские накрыли цех по розливу паленого спиртного

В Орле полицейские накрыли цех, в котором изготавливалось паленое спиртное. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи бутылок самопального алкоголя, который мог попасть на столы к орловцам и довести до плачевных последствий.

Разоблачили кустарного производителя алкогольных напитков полицейские при проверке поступившей к ним информации о подпольном цехе. Как оказалось, 60-летний орловец изготавливал спиртное на продажу. "Мини-завод" он устроил на территории своего домовладения. При обыске здесь полицейские нашли весь необходимый инвентарь: укупорочный станок, пробки и дозаторы, этикетки и пустая тара, бочки и другое. Само собой, лицензии у мужчины не было.

- Также в ходе проведения дальнейших мероприятий сотрудники УЭБиПК областного УМВД установили место хранения сырья, используемого для незаконного производства. В используемом для этого гараже полицейские обнаружили около четырех тонн спирта, разлитых в пластиковые пятилитровые бутылки (помещенные в 172 коробки) и в 84 канистры объемом по 10 литров каждая. Кроме этого сотрудники полиции обнаружили 400 литров подготовленного к розливу в отдельную тару алкоголя и уже готовую к реализации продукцию - 4 тысячи бутылок с этикетками водки различных марок, - рассказала "КП" Карина Тхаржевская, начальник ОИиОС УМВД России по Орловской области.

Готовые к сбыту бутылки с водкой полицейские изъяли, как и весь инвентарь. Теперь паленку ждет экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.