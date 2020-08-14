Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 14 августа

Данные оперштаба Орловской области

Оперативный штаб Орловской области представил обновленную карту географии распространения коронавирусной инфекции на 14 августа 2020 года. Рассказываем, в каких районах выявлены новые случаи заражения и сколько всего человек заболели COVD-19 в разных уголках региона.

На сегодняшний день выявлено 60 новых случаев заражения. Из них 36 в Орле, 7 в Урицком районе, 7 в Орловском районе, 3 в Малоархангельском, 2 в Болховском, 1 в Мценском, 1 в Ливенском, 1 в Свердловском, 1 в Залегощенском, 1 в Знаменском.

В общей сложности картина за период пандемии сложилась следующая. В Орле количество зараженных превысило 3 тысячи человек и составляет 3031, в Орловском районе 737 заболевших, в Мценске и Мценском районе число заболевших достигло 600, в Урицком 235, в Ливнах и Ливенском районе 299, в Болховском 187, в Новодеревеньковском 131, в Дмитровском 128.

Районы, в которых количество заболевших варьируется от пятидесяти до ста человек: Хотынецкий - 94, Новосильский - 80, Свердловский - 79, Кромской - 77, Верховский - 74, Покровский - 68, Шаблыкинский и Малоархангельский по 63, Знаменский - 59, Залегощенский - 56, Глазуновский -55.

Есть и муниципальные образования, где за период пандемии заболело менее пятидесяти человек. Это Должанский район с количеством инфицировавшихся 49 человек, Колпнянский - 39, Троснянский - 38, Сосковский - 26, Корсаковский и Краснозоренский - по 21.