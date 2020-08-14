Коронавирус в Орловской области, новости на 14 августа: сколько человек заболело, выздоровело и скончалось

Коронавирус в Орловской области, новости на 14 августа Фото: Архив "КП"

Сегодня, 14 августа, федеральный оперативный штаб подтвердил в Орловской области еще 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Обще количество заболевших за период пандемии составило таким образом 6 тысяч 310 человек.

Новые случаи заражения коронавирусов в Орловской области на 14 августа 2020

За минувшие сутки выписались из больниц 48 пациентов, победивших COVID-19. Все они вернулись к привычной жизни. Всего выздоровело уже 4 тысячи 547 человек, что превышает 70% от общего числа заболевших.

Подтвержден еще один летальный исход. Число скончавшихся пациентов, у которых подтвердился диагноз COVID-19, в Орловской области теперь составляет 97 человек.

Динамика выздоровлений от коронавируса в Орловской области на 14 августа 2020

В России картина на 14 августа складывается следующая. Коронавирус подтвердился у 5 065 человек, общее число заболевших за течение пандемии достигло 912 823 человека. Излечились на сегодняшний день 722 964 человека. Скончалось же за сутки 114 пациента, всего 15 498.

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