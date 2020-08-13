Скидку по ипотеке на жилой дом можно получить на ДомКлик

Как стало известно из сообщения пресс-службы Центрально-Черноземного банка, на ДомКлик теперь можно получить скидку 0,3 процентных пункта по ипотеке на покупку жилого дома. Это стало возможным благодаря расширению действия специальной акции «Скидка 0,3% на ДомКлик» на всю категорию вторичной недвижимости по программе кредитования «Готовое жилье». Ранее специальная скидка по ипотеке действовала только на покупку квартир на DomClick.ru.

Кроме того, на земельном участке и кадастровом плане участка не должно быть других объектов недвижимости, кроме данного жилого дома. В объявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и дома, а само объявление о продаже дома - отмечено значком «Скидка 0,3%» и отправлено на одобрение с сайта DomClick.ru.

- Мы видим, что скидка на ставку по ипотеке при покупке квартир на ДомКлик пользуется спросом среди клиентов банка. Вместе с этим растет спрос на покупку домов. Поэтому мы приняли решение расширить действие акции "Скидка 0,3%". Уже почти 5 000 домов по всей России доступны на ДомКлик для покупки со скидкой на ставку по ипотеке, еще больше 2 000 получат скидку в ближайшее время. Сниженная ставка в совокупности с другими онлайн-сервисами ДомКлик позволит клиентам совершить сделку не только удобно и быстро, но и выгодно, - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк Николай Васёв.

Подать заявку на ипотеку и найти квартиру или дом со скидкой на ставку по ипотеке можно онлайн на DomClick.ru.

Напомним, что и в первом, и во втором кварталах 2020 года в Центрально-Черноземном банке продолжался рост выдачи жилищных кредитов. С помощью Сбербанка в регионе в первом квартале новоселья отпраздновали 7609 семей, а во втором квартале - уже 8116 семей. Соответственно выросла и сумма выданных кредитов. В первом квартале это было 11,6 млрд рублей. Во втором – 12,6 млрд рублей. Для сравнения, во втором квартале 2019 года в Центрально-Черноземном банке выдали 7464 жилищных кредита на сумму 10,5 млрд рублей. То есть рост очевиден.

Расширение действия специальной акции «Скидка 0,3% на ДомКлик» на всю категорию вторичной недвижимости по программе кредитования «Готовое жилье» будет способствовать увеличению числа новоселий в Черноземье.