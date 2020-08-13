Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 13 августа

Данные оперативного штаба

В Орловской области на 13 августа 2020 года выявлено 6250 случаев заражения коронавирусом среди населения. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения болезни по городам и районам области.

Количество заболевших в городе Орле за время пандемии приближается к трем тысячам, на сегодня оно составляет 2995 заразившихся. В Орловском районе подхватило COVID-19 730 жителей, в Мценске и районе - 599 человек, в Ливнах и Ливенском районе - 298, в Урицком районе 228, в Болховском - 185, в Новодеревеньковском - 131, в Дмитровском - 128 человек.

Районы, в которых заразилось менее сотни, но более пятидесяти человек: Хотынецкий - 94, Новосильский - 80, Свердловский - 78, Кромской - 77, Верховский - 74, Покровский - 68, Шаблыкинский - 63, Малоархангельский - 60, Знаменский - 58, Глазуновский и Залегощенский - по 55.

Есть районы, где за все время пандемии выявлено менее пятидесяти случаев заражения: Должанский район - 49, Колпнянский - 39, Троснянский - 38, Сосковский - 26, Корсаковский и Краснозоренский - по 21.

Выздоровело всего уже 4799 человек.