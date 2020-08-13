Коронавирус в Орловской области, новости на 13 августа: сколько человек заболело, выздоровело и скончалось

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области по данным федерального оперативного штаба подтверждено еще 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей на 13 августа 2020 года. Обще количество заболевших за период пандемии составило таким образом 6250 человек.

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Выписано по выздоровлению за прошедший день еще 64 пациента. Все они вернулись к привычной жизни, победив COVID-19. Всего выздоровело уже 4799 человек, что превышает 70% от общего числа заболевших.

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О новых летальных случаях не сообщается. Число скончавшихся пациентов, у которых подтвердился диагноз COVID-19, в Орловской области составляет 96 человек.

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В России картина на 13 августа складывается следующая. Коронавирус подтвердился у 5057 человек, общее число заболевших за течение пандемии достигло 907 758 человек. Отрицательные тесты на коронавирус подтвредились у еще 6098 ранее заболевших пациентов, все они выписаны по выздоровлению. Всего же количество справившихся с коронавирусной инфекцией пациентов в России составляет на сегодняшний день 716 396 человек. Скончалось же за сутки 124 пациента, всего -15384.

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Мы следим за развитием ситуации.