Вакцина от COVID-19 поступит в Орловскую область в сентябре-октябре

Грядущей осенью в Орловской области ожидается широкая прививочная кампания Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня, 11 августа, в Орле состоялся брифинг главы регионального Департамента здравоохранения Ивана Залогина с журналистами. По традиции руководитель облздрава ответил на вопросы представителей СМИ о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Один из заданных журналистами вопросов касался вакцины от COVID-19. По сообщению Ивана Залогина, поступить в регион она должна уже в сентябре-октябре 2020 года. При этом прививку орловцы смогут сделать бесплатно. В числе первых, кто пройдет вакцинацию - медицинские работники.

Также Залогин отметил, что прививочные бригады уже формируются, а сама кампания по вакцинации в нынешнем году будет более обширной, так как ожидается сезонные рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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