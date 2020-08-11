Коронавирус в Орловской области, новости на 11 августа: сколько человек заразилось, выздоровело и скончалось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 11 августа 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

По состоянию на утро 11 августа 2020 года в Орловской области выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом среди населения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших достигло таким образом 6068.

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По выздоровлению за минувшие сутки выписано 47 человек. Всего за время наблюдения излечились от COVID-19 и вернулись к привычной жизни 4686 жителей Орловской области.

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Сообщил оперативный штаб и о еще одном летальном исходе. В сумме скончалось 95 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Согласно статистическим данным, в последние дни на Орловщине увеличилось число выявляемых за сутки случаев заболевания коронавирусом. Как отметил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин на сегодняшнем онлайн-брифинге с журналистами, во многом это связано с безответственным отношением самих жителей региона.

- Вирус циркулирует, а многие перестали носить маски и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила безопасности. Мы просим жителей региона не пренебрегать ими, - отметил глава облаздрава.

Ранее на заседании регионального оперштаба было принято решение об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима.

Что касается ситуации с коронавирусом в России в целом, то за сутки по стране зафиксировано еще 4945 случаев заражения. Всего заболело за период пандемии 897 599 человек. Выздоровело за прошедший день 6494 человека, за все время наблюдения выписано 703 175 пациентов. Новых летальных исходов подтверждено за сутки 130. В общей сложности пандемия унесла жизни 15 131 человека в РФ.

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Мы следим за развитием ситуации.