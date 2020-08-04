Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 4 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:27:50+03:00

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В Орловской области на 4 августа 2020 года подтверждено еще 35 фактов заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. Общее число заболевших достигло 5776 человек. Оперштаб региона представил обновленную карту распространения COVID-19 по городам и районам Орловщины.

В Орле количество заразившихся коронавирусом за период пандемии достигло 2785 человек. В Орловском районе заболело 676 человек, в Мценске и районе - 589, в городе Ливны и Ливенском районе - 273, в Болховском районе - 148, в Новодеревеньковском - 125, в Дмитровском - 124, в Урицком - 121.

Менее сотни заболевших в следующих муниципальных образованиях области: Хотынецкий - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 77, Кромской - 76, Верховский - 72, Покровский - 64, Шаблыкинский - 62, Малоархангельский - 60, Знаменский - 58, Глазуновский - 55.

Менее пятидесяти случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Должанском районе - 49, Залегощенском - 46, Колпнянском -39, Троснянском - 37, в Сосковском - 26, а также в Корсаковском и Краснозоренском районах - по 18 в каждом.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU