2020-08-04T10:58:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, новости на 4 августа: сколько человек заразилось, выздоровело и скончалось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 4 августа 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области на 4 августа подтверждено еще 35 фактов заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Таким образом общее число заболевших достигло 5776 человек.

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Выписано по выздоровлению за сутки чуть больше человек, чем заболело: победили вирус 37 орловцев. Всего же справилось с болезнью уже 4425 человек.

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Сообщил оперативный штаб и о еще двух летальных случаях. Всего в Орловской области за время пандемии скончалось 93 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

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По России по данным на 4 августа 2020 года подтверждено еще 5159 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболело 861 423 человека. Выписано по выздоровлению за прошедший день 7878 пациентов, общее число победивших болезнь россиян - 661 471 человек. Зафиксировано еще 144 летальных случая, всего таковых в России 14351.

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Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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