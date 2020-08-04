В Орловской области по делу о "бараках" для сирот задержан замглавы района

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:38:44+03:00

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В Орловской области продолжается расследование уголовного дела о домах-бараках для детей сирот. Накануне задержан заместитель администрации Троснянского района Александр Фроловичев, ему предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий".

История с не то домами, не то сараями, выстроенными для сирот в Троснянском районе широкую огласку получила в начале весны. Тогда в сеть попали фотоснимки домов, которые вызвали резонанс среди общественности. Построили сооружения за пару месяцев, надежностью конструкции они не отличались. Тогда СК организовал проверку, перетекшую в уголовное дело. В рамках расследования зама районной администрации по социальным вопросам и задержали.

- По версии следствия, Фроловичев в ноябре 2017 года подписал от своего имени и выдал ООО «Гранит» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – жилого дома, не отвечающего требованиям санитарных, технических норм. Впоследствии 8 квартир ненадлежащего качества, расположенных в данном доме, были предоставлены гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - рассказала "КП" Юлия Доровеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следователи работают с задержанным, вероятнее всего, его заключат под стражу - решается вопрос об избрании такой меры пресечения. Допрошена по уголовному делу, также, еще одна заместитель главы района, курирующая финансовые вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU