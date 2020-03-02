2020-03-02T14:45:12+03:00
Общество

Следком проверит дома-«бараки» для сирот в Орловской области

В сети появилась информация о том, что здания построили всего за два месяца и в них уже все рушится
Наталья Меркулова
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Следком проверит дома-«бараки» для сирот в Орловской области. Фото: соцсети vk.com/cives.orelСледком проверит дома-«бараки» для сирот в Орловской области. Фото: соцсети vk.com/cives.orel
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Сегодня, 2 марта, в сообществе «Граждане Орла» в соцсетях появилась информация о домах, построенных для детей-сирот в Троснянском районе. Автор публикации назвала эти строения «бараками», построенными тяп-ляп.

- В Троснянском районе Орловской области, детям-сиротам дали такие квартиры, как на фотографиях. Это просто ужас! Сам дом построили быстро — за 2 месяца. Но построили тяп-ляп. В доме все отходит, фундамент слабый, - написала участница паблика, добавив к посту несколько фотографий.

Орловчанка рассказала, что в доме, построенном за 2 месяца, все отходит. Фото: соцсети vk.com/cives.orel

Орловчанка рассказала, что в доме, построенном за 2 месяца, все отходит. Фото: соцсети vk.com/cives.orel

После этого информацией заинтересовались в региональном Следственном комитете, где уже начали доследственную проверку по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья. Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем следственного управления.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Следствие намерено дать объективную оценку действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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