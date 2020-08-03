2020-08-03T12:50:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 августа

Оперативный штаб представил обновленную карту распространения COVID-19 по региону
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Данные оперативного штаба регионаДанные оперативного штаба региона
Изменить размер текста:

В Орловской области число заболевших коронавирусом на 3 августа 2020 года достигло 5741. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространение инфекции по городам и районам.

Согласно обновленным данным, в Орле заболело коронавирусом 2762 человека, на втором месте по количеству подтвержденных фактов заражения Орловский район - 670 человек, на третьем город Мценск и Мценский район - здесь заболело 588 человек.

Далее Ливны и Ливенский район с количеством подхвативших заразившихся 271 человек, Болховский район - 147 заболевших, Дмитровский и Новодеревеньковский по 124, Урицкий - 121, Хотынецкий - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 77, Кромской - 76, Верховский - 72, Покровский - 64, Шаблыкинский - 61, Малоархангельский - 60, Знаменский - 58, Глазуновский - 55,

Районы, в которых менее пятидесяти человек заболело за период пандемии: Должанский - 49, Залегощенский - 46, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Краснозоренский и Корсаковский - по 21 заразившемуся.

По данным оперштаба выздоровело в общей сложности 4388 человек.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области несколько площадок для сбора ТКО появится по решению суда
На Карачевском шоссе в Орле столкнулись четыре автомобиля
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 августа
В Орле временно ограничат движение на трех мостах через Оку
В Орле прошел митинг в честь 77-й годовщины освобождения города
«Дорога в школу»: неравнодушные орловцы могут помочь детям канцтоварами
В аварии на автодороге «Калуга-Орел» погибла 41-летняя женщина
В Орле после ремонта в переулке Южном появился «тротуар в никуда»
Под Орлом водитель «Хэндэ» погиб, съехав с дороги в реку
В орловском селе едва не сгорел дом на две семьи
Орловские пожарные помогли ребенку выбраться из пластиковой игрушки
Торги по поиску подрядчика на реконструкцию Красного моста Орла приостановлены из-за жалобы
В Орле откроется фотовыставка «Солдатское поле»
Во Мценске задержали орловца с конвертом марихуаны
Коронавирус в Орловской области: ограничения продлены до 31 августа
В первую рабочую неделю августа в Орел вернется жара
Первый мобильный технопарк "Кванториум" презентовали в Орле
На Карачевской в Орле ранним утром пожарные тушили горящий дом
На орловской дороге легковая иномарка оказалась в кювете
Орловцам грозят штрафы за ложные звонки в МЧС
С 3 августа пополнять проездные орловцы смогут только безналично
Жителю Орла грозит наказание за коробку с марихуаной
Глава орловского депздрава получил представление от прокурора
В Орле на время закроют движение из-за открытия моста Дружбы
Андрей Клычков посетил Новодеревеньковский район