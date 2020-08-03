Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 августа

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:50:40+03:00

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В Орловской области число заболевших коронавирусом на 3 августа 2020 года достигло 5741. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространение инфекции по городам и районам.

Согласно обновленным данным, в Орле заболело коронавирусом 2762 человека, на втором месте по количеству подтвержденных фактов заражения Орловский район - 670 человек, на третьем город Мценск и Мценский район - здесь заболело 588 человек.

Далее Ливны и Ливенский район с количеством подхвативших заразившихся 271 человек, Болховский район - 147 заболевших, Дмитровский и Новодеревеньковский по 124, Урицкий - 121, Хотынецкий - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 77, Кромской - 76, Верховский - 72, Покровский - 64, Шаблыкинский - 61, Малоархангельский - 60, Знаменский - 58, Глазуновский - 55,

Районы, в которых менее пятидесяти человек заболело за период пандемии: Должанский - 49, Залегощенский - 46, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Краснозоренский и Корсаковский - по 21 заразившемуся.

По данным оперштаба выздоровело в общей сложности 4388 человек.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU