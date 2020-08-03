Коронавирус в Орле, новости на 3 августа: сколько человек заразилось, выздоровело и скончалось

По состоянию на 3 августа 2020 года федеральный оперативный штаб подтвердил еще 34 факта заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области. В общей сложности за период пандемии в регионе COVID-19 заболел 5741 человек.

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За прошедший день по выздоровлению никого не выписали. Всего же победило болезнь уже 4388 жителей региона.

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Что касается летальных случаев, то за сутки их зафиксировано не было. В Орловской области скончался 91 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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На территории РФ за сутки подтвердилось еще 5394 факта заражения коронавирусом среди жителей. Всего в стране коронавирусом заболело 856 тысяч 264 человека. Выписано по выздоровлению еще 3420 пациентов, общее число избавившихся от COVID-19 россиян составляет 653 тысячи 593 человека. Летальных исходов за сутки подтверждено 79. За период пандемии на территории РФ скончалось 14207 пациентов с подтвержденным лабораторно коронавирусом.

Мы следим за развитием ситуации.