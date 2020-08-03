В Орле прошел митинг в честь 77-й годовщины освобождения города

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:54:57+03:00

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В Орле стартовали мероприятия, посвященные дню города и 77-й годовщине освобождения областной столицы от немецко-фашистских захватчиков. Память воинов, отбивавших город, почтили сегодня торжественным митингом в сквере Комсомольцев.

Жители Заводского района возложили цветы к памятнику комсомольцам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Участие в мероприятии приняли представители администрации города, а также городского и областного советов.

- Память о днях Великой Отечественной войны, о бессмертном подвиге тех, кто выжил и кто отдал жизнь за освобождение нашего города, тружеников тыла и тех, кто восстанавливал из руин наш любимый Орел, почтили минутой молчания, - рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

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