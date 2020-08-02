День города Орла-2020: как пройдет праздник

Свой 454-й день рождения Орел встретит не в привычной манере масштабных мероприятий и массовых гуляний. Из-за ограничений по коронавирусу День города орловцы встретят скромнее, чем обычно. Публикуем афишу событий, приуроченных к празднику.

5 августа в 9.00 состоится церемония возложения цветов к стеле «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы.

В 10.00 на площади Мира поднимется дубликат знамени, поднятого в честь освобождения Орла 77 лет назад – 5 августа 1943 года. Затем в сквере танкистов пройдет митинг и возложение цветов к памятнику героям-танкистам.

В 11.00 состоится торжественное открытие обновленного сквера Героя Ермолаева (сквер у завода «Стекломаш»).

С 11.00 на бульваре Победы и улице Ленина начнут работу фотовыставки «Герои среди нас» и «Фотохроники освобождения Орла».

В 16.00 для орловцев в сквере семьи пройдет концерт «Здесь край моих отцов и матерей».

С 16.00 на летней эстраде Городского парка культуры и отдыха стартуют выступления творческих коллективов.

В 17.00 на площадке перед фонтаном на бульваре Победы начнет свое выступление военный оркестр Академии ФСО России.

В 18.00 пройдет праздничный концерт в сквере Комсомольцев.

В 19.00 пройдет праздничный концерт на площадке в Северном районе, перед КДЦ «Металлург».

Завершатся немногочисленные мероприятия фейерверком в 22.00.

Орловцев просят соблюдать требования санитарной безопасности, не забывать о ношении масок.

Отметим также, что многие мероприятия, приуроченные к дню города, пройдут в формате онлайн, а ветеранов Великой Отечественной войны поздравят на дому.