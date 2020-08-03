Коронавирус в Орловской области: ограничения продлены до 31 августа

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:16:20+03:00

В Орловской области ограничительные меры по коронавирусу продлены до 31 августа включительно Фото: Архив "КП"

Масочный режим сохранится, а массовых мероприятий все еще ждать не стоит

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В Орловской области ограничительные меры по коронавирусу продлены до 31 августа включительно. Губернатор внес соответствующие изменения в Указ, регламентирующий обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности во время пандемии.

Согласно опубликованной на портале Правительства области информации, ограничительные меры продлены до конца лета. Сохраняется режим ношения масок, самоизоляция, а массовые мероприятия все еще под запретом.

"Граждане обязаны использовать при входе и нахождении в общественном транспорте, легковом такси, на объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски, респираторы или иные средства защиты, а также соблюдать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности. " - выдержка из Указа.

При этом с первых дней августа в Орловской области ряд ограничений снимается.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU