Какие ограничения по коронавирусу снимут в Орле после 1 августа

Вечером в понедельник, 27 июля, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир в соцсетях и поделился оперативной информацией по состоянию дел с коронавирусом в регионе.

Согласно обновленным данным за последние две недели, как отметил глава области, наметилась стабилизация ситуации, резкого увеличения случаев заражения нет, а коэффициент распространения коронавируса составляет 0,78. Это позволяет продолжить постепенное снятие ограничительных мер, введенных в начале пандемии.

Напомним, еще в июне в Орловской области был разработал календарный план по снятию ограничений и возвращения в привычный рабочий ритм. Согласно ему, с 1 августа должны были в обычном плановом режиме заработать детские сады (пока в них действуют только дежурные группы). Однако теперь эта дата сместилась на 17 августа.

С 1 августа все же заработают в штатном формате все учреждения среднего профессионального и дополнительного образования, а также возобновятся репетиции в театрах.

С 10 августа полностью в привычный режим вернется оказание медицинской помощи. С 31 числа – возобновятся спортивные мероприятия с участием зрителей.

Что касается нового учебного года, то он все же начнется как обычно 1 сентября. Дети снова пойдут в школу. Правда, пока решается вопрос, будет ли традиционная праздничная линейка на День знаний.

А вот детские оздоровительные лагеря могут так и не открыться.

- По детским лагерям – это вопрос второй половины августа, конечная августовская смена, возможно, захватим и сентябрь, - пояснил губернатор Андрей Клычков.