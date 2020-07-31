2020-07-31T13:12:47+03:00
Общество

Мотоблок как мотиватор: орловец заплатил долг по алиментам, оставшись без техники

Деньги нашли сразу после ареста имущества
Наталья Меркулова
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Орловец заплатил долг по алиментам после ареста мотоблокаОрловец заплатил долг по алиментам после ареста мотоблокаФото: Архив "КП"
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В Орловской области продолжают бороться с должниками по алиментам. С начала года в разработке у судебных приставов оказались 6 тысяч 127 исполнительных производств в отношении нерадивых родителей.

Одним из самых эффективных способов воздействия на должников стал арест имущества. Именно с ним и столкнулся житель одного из орловских сел. В отделении судебных приставов по Кромскому и Троснянскому районам было принято решение арестовать имеющийся у него мотоблок.

- Сразу после этого должник изыскал возможность выплатить всю сумму долга. После поступления денежных средств арест с имущества был снят. Исполнительное производство окончено, - сообщили «КП» в УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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