Мотоблок как мотиватор: орловец заплатил долг по алиментам, оставшись без техники
В Орловской области продолжают бороться с должниками по алиментам. С начала года в разработке у судебных приставов оказались 6 тысяч 127 исполнительных производств в отношении нерадивых родителей.
Одним из самых эффективных способов воздействия на должников стал арест имущества. Именно с ним и столкнулся житель одного из орловских сел. В отделении судебных приставов по Кромскому и Троснянскому районам было принято решение арестовать имеющийся у него мотоблок.
- Сразу после этого должник изыскал возможность выплатить всю сумму долга. После поступления денежных средств арест с имущества был снят. Исполнительное производство окончено, - сообщили «КП» в УФССП России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU