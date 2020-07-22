В Орловской области взыскали 48 миллионов рублей алиментов в пользу детей

22 Июль 2020 2020-07-22T09:26:43+03:00

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В Орловской области продолжают решать проблему нерадивых родителей, забывающих помогать своим детям финансово. Только за первое полугодье в разработке у судебных приставов оказались 6 тысяч 127 исполнительных производств по взысканию алиментов.

По данным на 1 июля 2020 года, остаются не закрытыми еще 4 тысяч 698 дел должников. Однако, не смотря на это, судебных приставам уже удалось взыскать более 48 млн рублей в пользу детей.

- В отношении должников по алиментам вынесено более 3 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за пределы РФ, 1035 должников были ограничены в праве на управление автомобилем. Кроме того, за неуплату алиментов в течении 2-х месяцев и более 357 должников по алиментам привлечено административной ответственности, еще 163 к уголовной, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU