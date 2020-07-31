Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 31 июля

31 Июль 2020 2020-07-31T12:52:53+03:00

Рассказываем о количестве заболевших в каждом из районов региона на 31 июля 2020 года

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В Орловской области коронавирусом заболело 5645 человек, сегодня прибавился 31 новый зараженный. Рассказываем о географии распространения болезни по региону.

Свежие данные представил орловский оперативный штаб. Согласно карте за сутки в Орле заразилось еще 12 человек, в Орловском районе коронавирус подхватили еще 9 жителей, в Ливнах и районе плюс 3 случая COVID-19, плюс 3 и в Новодеревеньковском, плюс 2 во Мценском, а в Покровском районе выявлен еще 1 случай заражения и еще 1 человек заболел в Болховском районе.

В целом статистика по заболевшим выглядит следующим образом: в Орле за период пандемии заболело 2717 человек, в Орловском районе 663, в Мценске и районе 574, в Ливнах и районе 266, в Болховском районе 139, Новодеревеньковском 124, Дмитровском 122, Урицком 117, в Хотынецком - 92, Новосильском 80, Свердловском 75, в Верховском и Кромском по 72 в каждом, в Покровском - 64, в Малоархангельском и Шаблыкинском районах - по 60, в Знаменском - 58, в Глазуновском районе - 55.

Районы, где менее 50 заболевших: Должанский - 49, Залегощенский - 45, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.

Это данные за все время наблюдение. Выздоровело 4313 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU