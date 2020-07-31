2020-07-31T13:05:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, новости на 31 июля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 31 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 31 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 31 июля 2020 годаФото: Архив "КП"
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На 31 июля 2020 года в Орловской области подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. По последним данным федерального оперштаба общее число заболевших орловцев достигло 5645 человек. В Орле заразилось еще 12 человек, в Орловском районе коронавирус подхватили еще 9 жителей, в Ливнах и районе плюс 3 случая COVID-19, плюс 3 и в Новодеревеньковском, плюс 2 во Мценском, а в Покровском районе выявлен еще 1 случай заражения и еще 1 человек заболел в Болховском районе.

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За минувший день выписано по выздоровлению не так много пациентов: 18 человек вернулись к своей обычной жизни, победив коронавирус. Всего выздоровело 4313 орловцев.

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Новых летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано. Количество скончавшихся пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет в Орловской области 89 человек.

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О ситуации в России в целом. За сутки выявлено еще 5482 факта инфицирования коронавирусом среди жителей страны. Всего за время пандемии заболело 839 тысяч 981 человек. Покинули стены больниц или выписаны с домашнего лечения еще 8755 человек, общее число выздоровевших достигло 638 тысяч 410 человек. Летальных исходов в регионах РФ за прошедший день подтверждено 161. Всего умерло 13963 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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