Движение по Васильевской улице Орла планируют открыть в начале августа

31 Июль 2020 2020-07-31T09:57:15+03:00

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В Орле движение по перекрытой Васильевской улице планируют возобновить в начале августа. Ремонт газопровода, из-за которого участок дороги пришлось закрыть, рабочие намереваются завершить раньше запланированного срока.

Васильевскую улицу на участке от 1-й Посадской до Соляного переулка перекрыли 20 июля. В тот же день город встал в пробках от Советского до Заводского района, заторы на дорогах продолжаются по сей день. Планировалось, что ремонт продлится до 11 сентября, автолюбители хватались за голову. Однако в "Газпром газораспределение Орел" нашли возможность проложить новые трубы в более короткий срок. Специальная установка рабочим в этом поможет.

- Сегодня газовики сообщают, что благодаря новой установке работы по замене участка газопровода на улице Васильевской уже заканчиваются и будут полностью завершены на месяц раньше – до 7 августа, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU