Фотофакт: Из-за перекрытой Васильевской улицы в Орле образовались заторы

20 Июль 2020 2020-07-20T15:54:01+03:00

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Сегодня в Орле на Васильевской улице начались ремонтные работы: рабочим предстоит смонтировать участок газопровода. Закрытый участок дороги спровоцировал заторы.

Часть дороги закрыта от 1-й Посадской до Соляного переулка. Из-за этого пробка днем 20 июля получилась переходящая из Советского района в Северный. Плотный поток автомобилей и маршрутного транспорта образовался примерно от ТЦ "Атолл", по улице Тургенева, и перетек через Тургеневский мост в Заводской район города, на Комсомольскую. Важные городские артерии стали в заторе.

- Движение организовано по схеме: улица Васильевская — улица Садово-Пушкарная — Карачевская — 1-я Посадская, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Открыть участок должны 11 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU