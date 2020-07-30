Коронавиурс в Орловской области: география заболевания на 30 июля

30 Июль 2020 2020-07-30T11:50:23+03:00

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В Орловской области на 30 июля 2020 года подтверждено 5614 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения, сегодня прибавилось еще 32 заразившихся. Рассказываем, какова география распространения COVID-19 по городам и районам области.

Обновленную карту представил орловский оперштаб. Картина разительно не изменилась в сравнении с предыдущими днями. Больше всего инфицировавшихся за период пандемии в самой областной столице - в Орле заразилось 2705 человек. На втором месте по количеству заболевших Орловский район, здесь подхватило вирус 654 человека, далее Мценск и Мценский район - 572 заболевших, Ливны и Ливенский район - 263, Болховский район - 138, Дмитровский -122, Новодеревеньковский - 121, Урицкий - 117.

Муниципальные образования, где заболевших от пятидесяти до сотни человек: Хотынецкий - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 75, Кромской и Верховский - по 72, Покровский - 63, Шаблыкинский и Малоархангельский - по 60, Знаменский - 58, Глазуновский - 55.

Районы, в которых заразилось менее пятидесяти человек: Должанский - 49, Залегощенский - 45, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU