Коронавирус в Орле, новости на 30 июля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

На 30 июля 2020 года в Орловской области подтвердилось еще 32 случая заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. Об этом сообщил федеральный оперштаб. Общее число подтвержденных фактов заболевания в регионе - 5614.

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Выздоровело за минувший день еще 38 человек, всего болезнь победили 4295 орловцев.

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Что касается летальных исходов, то новых смертей по данный оперативного штаба зафиксировано не было. Всего за период пандемии в Орловской области скончалось 89 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

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География распространения заболевания за сутки кардинально не изменилась. По прежнему в "лидерах" по числу заболевших жителей город Орел, Орловский район, Мценск и Мценский район, Ливны и Ливенский район. Больше сотни заболевших в Болховском, Урицком, Дмитровском и Новодеревеньковском районах.

В целом по России за сутки зафиксировано еще 5509 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицировавшихся COVID-19 за период пандемии в стране - 834 тысячи 999 человек. Число выписанных по выздоровлению за минувший день пациентов выше, чем число новых заболевших: выздоровело и вернулось к привычной жизни в РФ еще 9322 человека, всего победили болезнь 629 тысяч 655 человек. Что касается летальных случаев, то их зафиксировано еще 129.

Всего скончалось 13802 пациента с коронавирусом. Мы следим за ситуацией.