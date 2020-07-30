Орловские спасатели вывели из леса пожилого грибника
В Орловской области еще один грибник заблудился в лесу. На этот раз спасателям пришлось вызволять любителя тихой охоты из лесного массива близ поселка Нарышкино.
Инцидент произошел накануне, 29 июля, в Урицком районе. В третьем часу дня в МЧС позвонила родственница пропавшего пенсионера, она очень волновалась. Спасатели вместе с полицейскими и лесником отправились на поиски пропавшего.
К счастью, эта история окончилась хорошо. Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, спустя несколько часов совместными усилиями грибник был найден.
Пока в Орловской области грибной сезон, спасатели практически ежедневно выводят из леса заплутавших людей. Так, за день до вышеописанного случая им пришлось разыскивать потерявшуюся женщину в Сосковском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU