2020-07-30T09:40:01+03:00
Происшествия

Орловские спасатели вывели из леса пожилого грибника

Пенсионер заблудился в лесном массиве близ поселка Нарышкино
Ольга СУПОНЕВА
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Пока в Орловской области грибной сезон, спасатели практически ежедневно выводят из леса заплутавших людейПока в Орловской области грибной сезон, спасатели практически ежедневно выводят из леса заплутавших людейФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области еще один грибник заблудился в лесу. На этот раз спасателям пришлось вызволять любителя тихой охоты из лесного массива близ поселка Нарышкино.

Инцидент произошел накануне, 29 июля, в Урицком районе. В третьем часу дня в МЧС позвонила родственница пропавшего пенсионера, она очень волновалась. Спасатели вместе с полицейскими и лесником отправились на поиски пропавшего.

К счастью, эта история окончилась хорошо. Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, спустя несколько часов совместными усилиями грибник был найден.

Пока в Орловской области грибной сезон, спасатели практически ежедневно выводят из леса заплутавших людей. Так, за день до вышеописанного случая им пришлось разыскивать потерявшуюся женщину в Сосковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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