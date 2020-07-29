В Орловской области женщина пошла за грибами и заблудилась
Во вторник, 28 июля, в лесу возле деревни Орехово Сосковского района заблудилась женщина, собиравшая здесь грибы. После долгих попыток выбраться самостоятельно, она отчаялась и позвонила родным.
В половину четвертого информацию о потерявшемся грибнике передали на телефон службы спасения «101». К поискам сразу же подключились местные пожарные, полицейские, сами родственники и волонтеры.
К счастью, уставшая и перепуганная жительница райцентра смогла выбраться на ближайшую дорогу и сообщить об этом семье.
- Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения. Важно взять с собой хорошо заряженный мобильник с положительным балансом на счете и быть в одежде яркого цвета, чтобы вас было видно издалека, - советуют специалисты ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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