Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 28 июля

28 Июль 2020 2020-07-28T15:52:59+03:00

Рассказываем, сколько человек заразились COVID-19 в каждом из районов Орловской области на 28 июля 2020 года

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В Орловской области за весь период пандемии подтверждено 5552 случая заражения коронавирусом среди жителей. Рассказываем, какова география распространения заболевания по региону на 28 июля 2020 года.

Обновленную карту представил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Согласно ей в городе Орле заразилось 2677 человек, в Орловском районе 642 человека, в Мценске и районе - 571, в Ливнах и районе - 259, в Болховском районе - 132, в Новодеревеньковском - 121, в Дмитровском - 118, в Урицком - 116.

Районы, в которых от пятидесяти до сотни заболевших: Хотынецкий - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 75, Верховский - 72, Кромской - 71, Покровский - 63, Шаблыкинский - 60, Малоархангельский - 59, Знаменский - 58, Глазуновский - 54.

Муниципальные образования, в которых заболело менее пятидесяти человек: Должанский район - 48 заразившихся, Залегощенский - 43, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.

Это данные, собранные за все время пандемии. Выздоровело уже 4185 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU