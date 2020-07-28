2020-07-28T11:44:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 28 июля 2020: снятие ограничений, новые случаи заражения и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 28 июля
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орле, последние новости на 28 июля 2020Коронавирус в Орле, последние новости на 28 июля 2020Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 28 июля, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 29 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся за весь период пандемии в регионе перешагнуло порог в пять с половиной тысяч еще накануне. Теперь их уже 5552.

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 28 июля 2020

Новые случаи заражения коронавирусом в Орловской области на 28 июля 2020

По официальным данным, большинство инфицированных уже смогли побороть заболевание. Излечились от короновирусной инфекции 4 тысячи 185 человек. За минувшие сутки из больниц выписались 39 человек.

Пополнилась статистика и новыми случаями летальных исходов. Умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом, за весь период пандемии скончались 88 человек.

География распространения коронавируса в Орловской области на 28 июля 2020

География распространения коронавируса в Орловской области на 28 июля 2020

Продолжают болеть COVID-19 в Орловской области 1279 человек. Шесть человек находятся под аппаратами ИВЛ. Это мужчины 73 лет, 42 лет, 59-ти, 63-х лет и 80-лет, а также 71-летняя женщина. Под медицинским наблюдением находится 45 детей.

На данный момент в регионе заняты ковидными пациентами 369 коек. Свободными остаются 598.

27 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир в соцсетях и сообщил, что в целом ситуация в регионе стабильная. С наблюдения сняты уже более 15 тысяч человек. В карантине в стационарных учреждениях продолжают находиться 382 человека без подтверждения коронавируса (195 из них пока под подозрением на заболевание). На домашней самоизоляции остаются 947 орловцев.

Динамика выздоровлений от коронавируса в Орловской области на 28 июля 2020

Динамика выздоровлений от коронавируса в Орловской области на 28 июля 2020

- Коэффициент распространения коронавируса составляет 0,78. Это позволяет продолжить постепенное снятие ограничительных мер, введенных в начале пандемии, - пояснил глава региона.

Так, с 1 августа заработают в штатном формате все учреждения среднего профессионального и дополнительного образования, а также возобновятся репетиции в театрах. С 17 числа – детские сады, с 31 августа возобновятся спортивные мероприятия с участием зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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