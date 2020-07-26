2020-07-26T10:24:36+03:00
Общество

В Орле продолжают разбираться с выплатами для сотрудников Дома ребенка

Нянечки, воспитатели и медсестры работали вахтами во время карантина, но добавок не получили
Наталья Меркулова
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В Орле продолжают разбираться с выплатами для сотрудников Дома ребенка. Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиВ Орле продолжают разбираться с выплатами для сотрудников Дома ребенка. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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В субботу, 25 июля, в администрации Орловской области прошла встреча и переговоры между представителями региональных властей, облдзрава и сотрудниками Специализированного дома ребенка. На повестке дня вновь оказался вопрос с выплатами в период пандемии коронавируса.

Дело в том, что еще в конце мая в Доме ребенка произошла вспышка COVID-19. Учреждение закрыли на карантин, а сотрудников перевели на вахтовый режим работы по две недели. Однако перерасчета зарплаты нянечки, воспитатели и медсестры не дождались и решили обратиться к губернатору.

Ситуация получила общественный резонанс, к разрешению подключилась прокуратура, начались проверки.

- По результатам проверки был внесен ряд предложений для улучшения условий труда и повышении размера оплаты за сменный режим работы. Встреча с сотрудниками учреждения прошла конструктивно. В ее конце руководству Дома ребенка и активу коллектива было рекомендовано в течение ближайших дней урегулировать спорные вопросы и проинформировать Департамент здравоохранения о принятых решениях, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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